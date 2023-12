Am Anfang stand für Manfred Saitner ein Problem. Der Kämmerer von Berkheim brauchte Wärme für das Wärmenetz seiner Kommune im Landkreis Biberach. Bisher erledigen das Blockheizkraftwerke und eine Erdgastherme, doch das reicht nicht mehr. „Das Netz wächst“, sagt Saitner.

Außerdem soll die Wärme möglichst bald komplett aus erneuerbaren Quellen kommen. Und dann fiel auch noch der Biomethan-Lieferant BMP Greengas aus – die EnBW-Tochter ging im Sommer in die Insolvenz.

So kam es zur Idee

Woher also die Energie für Berkheim nehmen? Die Idee sei ihm durch einen Zeitungsbericht gekommen, erzählt Saitner: Das Sauerstoffwerk Friedrichshafen hatte sich entschieden, in grünen Wasserstoff zu investieren. Zeitgleich bemühte sich die Firma Handtmann e-solutions im benachbarten Ochsenhausen um den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld, die Wasserelektrolyse.

Damit waren die ersten Partner gefunden für ein Projekt, das es in dieser Form und Größe in Baden-Württemberg wohl kein zweites Mal gibt.

Wasserstoffnetz ist im Aufbau

Wasserstoff gilt vielen Experten als Wunderwaffe für eine CO₂-freie Wirtschaft. Der Haken ist: Es gibt davon bislang zu wenig. Ein nationales Wasserstoffnetz ist erst im Aufbau, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat gerade seine Pläne dafür präsentiert. Die regionale Erzeugung steckt noch in den Anfängen.

Um Wasserstoff zu gewinnen, braucht man einen Elektrolyseur. Dieser zerlegt Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, dabei entsteht Abwärme. Diese kann Saitner in sein Wärmenetz speisen lassen. Doch das ist nur ein Baustein des Projektes, das inzwischen unter dem Namen „H2-Regio Berkheim“ firmiert und an dem weitere Partner beteiligt sind.

Das Besondere an dem oberschwäbischen Vorhaben ist, dass hier eine komplette Produktions- und Verwertungskette entsteht, mit regionalen Partnern, die ihr Fachwissen einbringen und jeweils ihren eigenen Nutzen aus dem Projekt ziehen.

Testcontainer steht schon bereit

Kern ist der Bau eines Elektrolyseurs. Ein Testcontainer steht bei Handtmann in Ochsenhausen schon auf dem Hof. Dort werden verschiedene Komponenten ausprobiert. „Ein wichtiges neues Geschäftsfeld“ sei das für sein Unternehmen, sagt Markus Ammann, Geschäftsführer von Handtmann e-solutions. „Das hat ein riesiges Potenzial, wenn wir zeigen können, wir haben gute Konzepte für eine lokale und dezentrale Energieerzeugung.“

Die so genannten Stacks, in denen der Wasserstoff gewonnen wird – kompakte Zylinder, die einem erwachsenen Mann etwa bis zur Hüfte reichen- werden allerdings zugekauft, Handtmann kümmert sich um die dazugehörige Leistungselektronik.

Wasserstoff-Tankstelle in Planung

Betreiber des Elektrolyseurs, der in einem neu entstehenden Gewerbegebiet am Nordrand von Berkheim, direkt an der B312 zwischen Memmingen und Biberach, stehen soll, kann den Plänen zufolge das Sauerstoffwerk Friedrichshafen werden. Das Unternehmen hat Erfahrung mit dem Thema: Erster Kunde war 1913 Graf Zeppelin, schon er wollte sein Luftschiff mit Wasserstoff antreiben.

Natürlich haben wir ein Interesse daran, auch in Zukunft im Energiegeschäft tätig zu sein. Holger Mark, Avia-Vorstand

Neben dem Elektrolyseur ist im selben Gewerbegebiet eine Tankstelle geplant. Diese soll das Energieunternehmen Avia betreiben. Unter dessen Namen gibt es deutschlandweit 800 Tankstellen, in Berkheim wäre es die erste, an der auch Wasserstoff erhältlich wäre.

„Auch wir befinden uns in der Transformation in Richtung Dekarbonisierung“, sagt Avia-Vorstand Holger Mark. „Natürlich haben wir ein Interesse daran, auch in Zukunft im Energiegeschäft tätig zu sein.“ Die Tankstelle neben dem Elektrolyseur soll dabei helfen.

Strom aus der Iller?

Als Kunden einplanen kann Avia die Berkheimer Logistik- und Baufirma Max Wild und die Neu-Ulmer Logistikfirma Honold. Beide sind Teil des Wasserstoff-Projekts und wollen ihre Lkw-Flotte auch auf Wasserstofffahrzeuge umrüsten. 70 bis 80 Lastwagen habe sein Unternehmen, sagt Seniorchef Max Wild.

Ein E-Antrieb sei bei größeren Fahrzeugen wegen der schweren Batterie oft keine Option. Wasserstoff schon. Wie viele Lastwagen am Ende tatsächlich mit dem Gas aus dem Elektrolyseur betankt werden, ist offen. „Das hängt von der Wirtschaftlichkeit ab“, sagt Wild.

Um den Elektrolyseur betreiben zu können, braucht es Strom. Mit im Boot ist daher die Memminger Kleinwasserkraftwerke GmbH, die mehrere Anlagen, unter anderem an der Iller, betreiben. Denn nur, wenn der Strom für die Elektrolyse aus regenerativen Energien kommt, spricht man von grünem Wasserstoff. Zusätzlich sollen Fotovoltaikanlagen und ein Windpark Strom liefern – die müssen aber erst einmal gebaut werden.

Schutzgebiet wird zum Problem

Und da beginnen die Hürden für das Berkheimer Wasserstoff-Projekt. Die Gegend liegt im Landschaftsschutzgebiet, was ein Problem für die Genehmigung von Freiflächen-Fotovoltaik werden kann. In Teilen des Landkreises Biberach dürfen wegen der in Laupheim stationierten Bundeswehr-Hubschrauber außerdem keine Windräder errichtet werden.

Viel planerische Kleinarbeit kommt da auf die Projektverantwortlichen zu. Zumal der Zeitplan ambitioniert ist: Bis Dezember kommenden Jahres soll der erste Teil der Anlage mit einer Leistung von einem Megawatt zumindest in den Probebetrieb gehen, wünscht sich Berkheims Kämmerer Saitner. „Spätestens im Dezember 2025 sollte das Gesamtvorhaben Elektrolyseur, öffentliche Tankstelle mit allen Energiearten und Logistik sich zumindest im Bau befinden.“

Kein Förderprogramm im Südwesten

Dafür wären nicht nur flotte Genehmigungsverfahren nötig, sondern wohl auch öffentliche Fördermittel. Das Problem bislang: Anders als etwa in Bayern und in Nordrhein-Westfalen gibt es in Baden-Württemberg bislang kein passendes Förderprogramm für den Aufbau regionaler Kapazitäten zur Wasserstofferzeugung, sagt der Landtagsabgeordnete Raimund Haser, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.

Er ist optimistisch, ein solches Förderprogramm an den Start bringen zu können. Von dem soll als Pilotprojekt dann auch Berkheim profitieren.

„Wir müssen, wenn auch in bescheidenen Umfang, auch in Baden-Württemberg Elektrolysekapazitäten aufbauen“, sagt Haser. Entscheidend sei dabei zunächst einmal nicht die Größe. Vielmehr solle Fördergeld vor allem dann fließen, wenn sich – wie in Berkheim – verschiedene Branchen, Erzeuger und Verbraucher von Wasserstoff, regional zusammenschließen.

Das sagt Umweltministerin Walker

Die Mittel dafür sollen nach Hasers Vorstellung aus der Landesbeteiligung am Energiekonzern EnBW kommen. Der Konzern hat zuletzt an den hohen Strompreisen für Verbraucher viel Geld verdient. „Die Dividendenausschüttung war beträchtlich“, sagt Haser. „Im Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft wäre das Geld gut angelegt.“

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) signalisiert grundsätzlich Offenheit: „Förderung von Elektrolyseuren macht Sinn.“ Dabei müssten aber die Bedingungen vor Ort und die weitere Planung des nationalen Wasserstoff-Netzes berücksichtigen. „Elektrolyseure sollten dort aufgebaut werden, wo trotz Bedarf ein Anschluss ans Wasserstoff-Netz in weiterer Ferne liegt“, so Walker.

Finanzielle Hilfe vom Land nötig

Die Machbarkeitsstudie einer Beratungsfirma schätzt die „groben Kosten“ für das gesamte Projekt in Berkheim auf gut 97 Millionen Euro. Allein der Windpark, der einen Teil des Stroms liefern soll, wird mit 27 Millionen Euro veranschlagt. Dieser stelle eine Hauptkomponente des regionalen Konzeptes dar und „sollte daher zeitnah angegangen werden“, schreiben die Berater. Zunächst aber muss erst einmal eine geeignete Fläche gefunden werden.

Weitere Kostenfaktoren sind der eigentliche Elektrolyseur mit 18 Millionen Euro und der Bau eines Logistikzentrums mit 25 Millionen Euro. Dort könnten sich die Firmen, die Lastwagen mit Wasserstoffantrieb auf die Straße schicken wollen, niederlassen. Auch der Bau der Tankstelle, einer Trafostation und eines Solarparks gehen in die Millionen.

Bleibt finanzielle Hilfe aus Stuttgart aus, dann könnte es sich mit dem Traum von einem oberschwäbischen Wasserstoffkreislauf schnell erledigt haben.