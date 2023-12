Es ist vier Uhr morgens, kalter Herbstnebel wabert über den Grimselsee. Flutlicht, Hammerschläge, eine Kreissäge heult auf. Am Haken eines Krans baumeln Verschalungstafeln. Unaufhörlich wird Beton gemischt. Die Arbeiter der Nachtschicht müssen noch zwei Stunden ran. „Das ist absolut ein Jahrhundertprojekt“, ruft Adrian Deuschle und reibt sich die Hände. Es ist jetzt zehn Uhr morgens. Der frühere Polizist und Bergführer Deuschle zeigt Besuchern im Auftrag der Kraftwerke Oberhasli (KWO) die Großbaustelle.

In den Schweizer Alpen auf fast 2.000 Metern Höhe errichten 80 Männer und auch einige Frauen, darunter eine Kranführerin, Tag und Nacht eine gigantische neue Staumauer, die eine alte Anlage ersetzen wird. Gebaut wird von Mai bis Ende Oktober, abhängig von der Schneemenge. Die doppelt gekrümmte Bogenmauer wird nach Fertigstellung die knapp 100 Millionen Kubikmeter Wasser des Grimselsees halten. Der ausgeklügelt konstruierte Wall soll eine Höhe von 113 Meter erreichen und eine Kronenlänge von 212 Metern aufweisen.

Megavorhaben an der Baumgrenze

„Für die Leute hier oben ist das ein richtig harter Job“, sagt Deuschle und deutet in die Tiefe: Am Fuß des Betonungetüms laufen Figuren mit Schutzhelm, Arbeitskleidung in oranger Farbe und weißen Leuchtstreifen. Das scheinbare Durcheinander der Menschen, Maschinen und Materialien fügt sich zu einem Plan, alle Beteiligten wollen bis 2025 ein technisches Meisterwerk abliefern. „Mit dem Neubau der Mauer stellen wir sicher, dass das Wasser aus dem Grimselsee langfristig ohne Einschränkung für die Stromproduktion genutzt werden kann“, heißt es vom Betreiber KWO.

Das Megavorhaben hart an der Baumgrenze steht für den Pragmatismus, mit dem die Schweiz ihre Klima- und Energieziele erreichen will. Die Schweiz verspricht, wie viele andere Länder auch, „ab 2050 nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre auszustoßen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden“. Vor allem müssen die Emissionen im Gebäudebereich, im Verkehr und in der Industrie umfassend sinken.

Schweiz traditionell umweltbewusst

Bei der Energiegewinnung gilt Helvetien traditionell als umweltbewusst. Das Land setzt seit Jahrhunderten auf die klimafreundliche Wasserkraft. „Die Technologie ist extrem emissionsarm, erneuerbar und hat gleichzeitig einen sehr hohen Wirkungsgrad bei der Umwandlung in elektrische Energie“, lobt die Ökowebseite Umweltretter. Auch die Wirtschaft wertschätzt die Wasserkraft.

„Die Wasserkraft ist die bewährteste erneuerbare Energie“, fasst der Technologiekonzern Voith zusammen. Die 1.300 Schweizer Wasserkraftanlagen lieferten 2022 rund 52,8 Prozent der Stromproduktion des Landes. Dabei lag der Anteil der Wasserkraft in dem heißen und regenarmen 2022 deutlich unter denen früherer Jahre. Bis 2021 hatten die Hydrokraftwerke in der Regel mehr als 60 Prozent des Schweizer Stroms erzeugt. Zu Beginn der 1970er Jahre deckte die Wasserkraft sogar bis zu 90 Prozent der nationalen Herstellung ab.

Weiteres Potenzial vorhanden

Mittelfristig könnte der Klimawandel die Wasserkraft sogar weiter antreiben. Das Schmelzen der Gletscher in den Schweizer Alpen setzt pro Jahr etwa einen Kubikkilometer Wasser frei. Das entspricht dem Verbrauch der Schweiz in zwölf Monaten. „Die Hydokraftwerke können mehr Wasser in Energie umwandeln“, erläutert der Gletscherexperte David Volken. „Aber irgendwann ist das in den Gletschern gespeicherte Wasser nicht mehr da.“

Der restliche Strom stammte 2022 zu 36,4 Prozent aus der Kernkraft, zu 9,4 Prozent aus anderen erneuerbaren Energien wie Solar und zu 1,4 Prozent aus fossilen Trägern. In den nächsten Jahrzehnten wollen die Schweizer die vier AKW nacheinander vom Netz holen. Genaue Daten für den Atomausstieg stehen nicht fest. „Mit der sukzessiven Stilllegung der Kernkraftwerke werden zukünftig neben der Wasserkraft vor allem Solar- und Windkraft sowie thermische Energie die Stromproduktion dominieren“, prognostiziert der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen.

Beim Aufbruch in die Energie-Zukunft mischen auch traditionelle Firmen mit, die fossile Energieträger verkaufen: Der Gasanbieter Gaznat eröffnete unlängst in dem Alpenstädtchen Aigle ein Innovations-Labor, in dem Forscher und Ingenieure „CO2-neutrales erneuerbares Gas“ entwickeln und produzieren. Das Labor testet die Verwendung des „grünen Gases“ auf industriellem Niveau und bezieht seine Energie aus Solarmodulen.

Energie aus Sonne und Wasser

Die Wasserkraft soll jedoch in der Eidgenossenschaft ihre führende Stellung behalten. Dabei kommen dem Alpen-Land seine topographischen und natürlichen Vorzüge zugute: Hohe Berge mit Gletschern und Schnee, viele Flüsse und Seen zur Speisung der Kraftwerke. Und die Infrastruktur stimmt auch: Die Schweiz verfügt über 220 große Talsperren unter Aufsicht des Bundes und tausend kleine Stauanlagen unter kantonaler Kontrolle. Doch die Betreiber wollen es nicht nur bei der Ausbeutung der Wasserkraft belassen.

So installierte die Firma Axpo, nach eigenen Angaben größte Schweizer Produzentin von erneuerbaren Energien, eine großflächige Solaranlage auf die Staumauer des Muttensees im Kanton Glarus. Da die Mauer nach Süden hin steht, erhält sie die maximale Sonnenbestrahlung; der Neigungswinkel sorgt für ein regelmäßiges Abrutschen des Schnees. Pro Jahr liefert das Projekt „AlpinSolar“ laut Axpo 3,3 Millionen Kilowattstunden Strom. Die Hälfte davon kommt sogar im Winter.

Beim Hochziehen der Stauanlagen gilt es viele Tücken und Besonderheiten zu berücksichtigen: So braucht ein Betonblock rund ein halbes Jahr, bis er komplett ausgekühlt und ausgehärtet ist. „Wir setzen die Betonblöcke wie in einem Legosystem aufeinander und nebeneinander“, erläutert KWO-Mitarbeiter Deuschle und verschränkt seine Hände ineinander. Aus der Tiefe dringt der Baulärm zu der Aussichtsplattform. Der raue Wind am Grimselsee lässt die gefühlte Temperatur weiter sinken. Deuschles Stimme wird lauter: „Der Kontaktbeton wirkt wie Leim zwischen den Blöcken.“ Apropos Beton. Direkt neben der Baustelle produziert eine riesige Maschine den Baustoff. „Die Beton-Anlage steht hier in zweifacher Ausführung“, erzählt Deuschle. „Falls auf der einen Seite Probleme auftauchen, kann auf der anderen Seite weiter produziert werden.“

Lange Geschichte der Talsperren

Im Alpenraum lässt sich die Ingenieurskunst lange zurückverfolgen: Bereits im Jahr 1695 wurde in dem Ort Roche im heutigen Kanton Waadtland eine „acht Meter hohe gebogene Mauer zum Flößen von Brennholz“ nachgewiesen. Im Jahre 1945 stürzte die „verwahrloste“ Mauer ein, so steht es in einer Chronik des Schweizerischen Talsperrenkomitees. Der Damm „Magere Au“ im Kanton Freiburg wurde 1872 vollendet und galt als Europas erste Staumauer aus Beton. Die Betreiber versorgten die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Freiburg im Üechtland mit Trinkwasser und lieferten Strom an die Fabriken der Region.

In der Hochzeit der Wasserkraft, in den 1950er und 1960er Jahren, erschufen die Schweizer unter der Leitung des legendären Talsperren-Konstrukteurs Alfred Stucky die „Grande-Dixence“. Der Riese unter den eidgenössischen Bauwerken ragt 285 Meter in den Himmel des Kantons Wallis und sorgt dafür, dass rund 500.000 Haushalte Energie beziehen können. Und über die „Grande-Dixence“ kursieren Dutzende Geschichten. Eine davon stammt von dem späteren Starregisseur Jean-Luc Godard, der sich bei dem Bau der „Grande-Dixence“ als Arbeiter verdingte und einen Film dazu drehte: „Opération Béton“.

Bei den Ausmaßen und der Berühmtheit der Grande-Dixence kann die neue Staumauer am Grimselsee nicht mithalten. Nach der Fertigstellung soll sie den alten Wall mit dem Namen „Spitallam“ ersetzen, der einen bedenklichen Riss im Inneren aufweist. Der Clou: Die Ersatzmauer „Spitallamm“ entsteht wenige Meter vor der alten Mauer. „Die bisherige Spitallamm aus den frühen 1930er Jahren wird sich noch solange gegen das Bergwasser stemmen, bis die neue Konstruktion die Aufgabe übernimmt“, erläutert der frühere Bergführer Deuschle. „So kann das Wasser auch während des Baus für die Stromproduktion genutzt werden.“ Und was passiert mit der alten Spitallamm, nachdem sie ausgedient hat? Sie wird geflutet und verschwindet im Grimselsee.