Endlose Öko–Energie

Eine schön anzusehende Computeranimation, farbenstark, fast so wie Bilder in hochwertigen Science–Comics. Zu sehen ist ein futuristisch wirkender Catamaran, der über Seile mit einem hochfliegenden Drachensegel in Verbindung steht, sogenannten Kites. Der Ozean drumherum ist vom starken Wind aufgewühlt. Schiff und Kite bewegen sich in Richtung eines glänzenden Sonnenaufgangs. Die Idee dahinter? So könnte endlos Wasserstoff als Energieträger gewonnen werden — und dies auf höchst umweltfreundliche Art. Emissionen gäbe es keine. Das hierzu politisch gerne verwendete Schlagwort lautet „grüner Wasserstoff“.

Dieser werde „für die Energiewende die Schlüsselrolle einnehmen“, glaubt Wolfram Reiners. Er hat das Projekt ins Leben gerufen. Wobei ihm dies nicht in die Wiege gelegt wurde. Im wahrsten Sinne des Wortes war es ein weiter Weg: von seinem Geburtsort Wangen im Allgäu bis ins südafrikanische Kapstadt, seinem heutigen Domizil. Dazu kommen noch diverse berufliche Verzweigungen: Studien an verschiedenen Unis, in Münster promovierter Philosoph, Unternehmensberater, Unternehmer, Erfinder, Profi im Kitesurfen und Hochgeschwindigkeitssegeln. Eine abenteuerliche Mischung. 2012 hat sie aber nach Reiners Erzählung zur besagten Idee geführt.

Die zündende Idee

Passend dazu die Örtlichkeit: Leucate, ein französischer Küstenort am Mittelmeer in Richtung Spanien, bekannt für starke Winde und deshalb alljährlich Wettkampfstätte für das Mondial–du–Vent–Event. Reiners war als Segelwettkämpfer mit Kite–Antrieb qualifiziert. Über seinem Konstruktionsingenieur erfuhr er von einem französischen Projekt zur Energiegewinnung durch Kites. Offenbar faszinierte ihn diese Vorstellung. Woraus sich wiederum die Idee entwickelte, welche publikumswirksam in der beschriebenen Comuteranimation abgebildet ist. Im Rahmen der neugegründeten Firma Oceanergy mit Hauptsitz in Stuttgart soll sie umgesetzt werden.

Nun sind im Zug der politisch beschworenen Energiewende zig Gedanken hin und her gewälzt worden, um neue Wege einzuschlagen — darunter auch exotisch anmutende. Dazu zählt etwa die Energiegewinnung durch Tritte auf den Boden. Ein Nanogenerator im Untergrund würde dabei die Bewegung in Strom verwandeln. Theoretisch könnten so ganze Diskotheken durch herumhüpfende Tänzer zu kleinen Kraftwerken werden. Dies kann man nun ernst nehmen — oder auch nicht. Was wiederum auch eine Frage im Zusammenhang mit Reiners Vorstellungen ist: Umsetzbar? Oder nur bedingt realistisch?

Unterstützung vom baden–württembergischen Wirtschaftsministerium

Zweifel sind verständlich. Eine gewichtige Antwort kommt jedoch vom CDU–geführten baden–württembergischen Wirtschaftsministerium: Oceanergy sei „ein hochinnovatives Startup“. Weiter heißt es: „Wenn sich die technologischen Herausforderungen lösen lassen, könnte Oceanergy ein Pionier für eine seegestützte Produktion von Wasserstoff werden und so einen wichtigen Beitrag leisten, die Herausforderungen des Klimawandels erfolgreich zu bewältigen.“

Das Land Baden–Württemberg ist nicht nur bei wohlfeilen Sprüchen geblieben. Es unterstützt das Unterfangen seit 2019 als Zukunftstechnologie–Projekt. Für eine begleitende Anwendungsforschung durch fünf Institute bekam die Uni Stuttgart rund drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im Juni 2021 erhielt Oceanergy vom parlamentarischen Wirtschaftsausschuss des baden–württembergischen Landtags knapp drei Millionen Euro — Geld aus dem Förderprogramm Invest–BW.

Zahlreiche Partner

Zu Partnern des Unternehmens gehören inzwischen neben der Uni Stuttgart unter anderem Energieversorger, das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, Reedereien sowie Turbinenbauer. Heuer im März war zudem eine Delegation aus Stuttgart auf dem firmeneigenen Testgelände in Kapstadt. Insgesamt 30 Parlamentarier und Wirtschaftsvertreter schauten sich präsentierte Kite–Antriebssysteme an. Ihr offizieller Eindruck: positiv.

Für die Öffentlichkeitswirkung dürfte Oceanergy zugute kommen, dass zwei hochkarätige Stuttgarter Professoren mit an Bord sind. So Aufsichtsratschef Rudolf Voit–Nitschmann, ein Pionier für den Bau elektrisch betriebener Flugzeuge. Wobei sein Stellvertreter bekannter ist. Was damit zu tun hat, dass dieser als Astronaut im Weltall war: der Physiker Ernst Messerschmid. Sein Job: Türen zu Politik und Institutionen zu öffen. Messerschmids Hoffnungen sind groß: „Ich denke, es ist keine Übertreibung, wenn wir diese Kite–Antriebsysteme mit den ersten Diesel– oder Benzinmotoren vergleichen. Auf diesen Maschinen wurde ein großer Teil der Wirtschaft in Baden–Württemberg und Deutschland aufgebaut.“

Schöne neue Wasserstoffwelt

Tatsächlich lässt sich für den Moment aber noch nicht vom großen Durchbruch in die Energiewelt reden. Was wohl damit zu tun hat, dass ein Demonstrationsschiff fehlt. Laut Oceanergy liegt ein Förderantrag dafür beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Chefin ist hier die FDP–Politikerin Bettina Stark–Watzinger. Offenbar wurde von ihren Leuten bereits eine Finanzierung angekündigt. Aber die Mühlen der Bürokratie scheinen langsam zu mahlen. Zum Ärger von Oceanergy zieht sich die Antragsbearbeitung in die Länge. Dabei werden im Ministerium Projekte mit grünem Wasserstoff grundsätzlich für gut befunden.

Dieser entsteht durch CO2–freie Elektrolyse mit erneuerbaren Energien. Eigentlich ein alter Hut. Doch ein gewichtiges Problem hat die Herstellung bisher unattraktiv gemacht: Sie gilt als vergleichsweise teuer. Weshalb kaum Produktionskapazitäten aufgebaut worden sind. Dies soll sich nun ändern, so die politische Absichtserklärung. „Wir wollen Deutschland zur Wasserstoffrepublik machen“, sagt die Forschungsministerin.

Kostenproblem

Wobei sie ergänzt, dass die großen Mengen eher nicht mittels erneuerbaren Energien hergestellt werden könnten, sondern mit Hilfe einer Erdgas–Trennung. Bei dieser Technik entfleucht das schädliche CO2 üblicherweise in die Luft. Alternativ kann es in den Untergrund verpresst werden. Richtig öko ist dies alles nicht. Bisher sieht das Ministerium diese Art der Wasserstoffproduktion aber als kostengünstigsten Weg an. Der Gedanke dahinter: So würde Wasserstoff massen– wie alltagstauglich. Die mit erneuerbaren Energien verknüpfte grüne Variante weist Ministerin Stark–Watzinger hingegen der Industrie und dem Transportgewerbe als eingeschränkten Einsatzbereich zu.

Was wiederum Oceanergy anders sieht. Ex–Astronaut Messerschmid bezeichnet die Produkte des Unternehmens als „natürlich massentauglich“. Wie er sagt, sei dies zum Einen der grüne Wasserstoff. Dieser werde die Basis aller Energieträger werden. „Daraus“, fährt Messerschmid fort, „werden dann die Kraftstoffe der Zukunft gemacht. Grüner Wasserstoff selbst, für die Mobilität und der Herstellung von Stahl, grünes Kerosin für die Luftfahrt, grüner Diesel und Benzin für Lkw und Pkw, grünes Methanol und Ammoniak für die Schifffahrt. Letzterer wird auch ein grundlegender Rohstoff für die chemische Industrie und in der Agrarindustrie zur Herstellung von Düngemitteln werden.“

Wind gepeitschte Meereszonen

Dies ist vorerst eine Eigeneinschätzung. Sie beruht aber auf den bisherigen Entwicklungen. Es waren lange Jahre, in denen Oceanergy daran arbeitete. Nur die Grundidee entwickelte Firmengründer Reiners seinen Worten nach recht rasch nach den Erfahrungen im Segelrevier Leucate. Der Ansatz: möglichst viel und konstanter Wind als Energiequelle. „Dafür“, sagt Reiners, „muss man auf den offenen Ozean hinaus, zum Beispiel in die Passatwindzonen.“ Fürs Windeinfangen entschied er sich für Kites. Sie hatten sich schon im sportlichen Wettkampf als höchst effektiv erwiesen. Als logische Folgerung brauchte man also ein von Kites angetriebenes Schiff, das in Wind gepeitschten Zonen navigieren kann.

Die nächste Überlegung bestand darin, dass Kites als Werkzeug zum Erzeugen von Öko–Strom dienen sollten. An der energetischen Wirkung solcher Drachensegel wird seit 20 Jahren geforscht. Es handelt sich um Systeme ohne Mast, letztlich so, wie man es von Kinderdrachen her kennt.

Auf dem Weg zu grünem Wasserstoff

Die Kites entwickeln dabei aus Wind eine linear gerichtete Traktionskraft. Über verbindende Seile aus hochfesten synthetischen Fasern kann sie mittels Generatoren in Strom umgewandelt werden. Im nächsten Schritt ging es dann darum, die erzeugte Energie auf einem Schiff speichern zu können. Eine 2012 noch recht neue Idee bot sich an: die Nutzung des Stroms zur Produktion grüner Wasserstoffe.

So weit die Theorie. Bis aber der erste Kite zumindest einmal zuverlässig über Land flog, vergingen acht Jahre. Reiners erläutert die Herausforderung: „Man muss den Kite in allen Bedingungen in der Luft halten, er darf nicht abstürzen.“ Hierfür hat Oceanergy spezielle Antriebsanlagen entwickelt. „Teils durch die Raumfahrt inspiriert“, sagt Reiners. Montiert werden sie in Stuttgart. Mit den Aufgaben wuchs auch das Personal. Das Unternehmen hat inzwischen 26 Beschäftigte, meist Ingenieure.

Es fehlt noch ein Demonstrationsobjekt

Es fehlt aber eben noch das Demonstrationsobjekt. Reiners und seine Leute denken an ein kostengünstiges Spezialschiff. Wie bei Start–ups meist üblich, ist Oceanergy finanziell nicht auf Rosen gebettet. Das Unternehmen schaut sich nach offiziellen deutschen und europäischen Fördertöpfen um. Des Weiteren lädt es private Investoren ein. Reiners drückt dabei aufs Tempo. Insgesamt 20 Millionen Euro sind demnach für eine Erprobungsphase bis 2025 nötig. Ab jenem Jahr ist dann ein 35 Meter langer Prototyp eines solchen Kite–Hydrogen–Schiffes vorgesehen. Letztendlich sollen diese Wasserstoffsammler jedoch 130 bis 160 Meter lang gebaut werden — nach heutiger Schätzung 110 Millionen Euro teuer. An Bord zehn Mann Besatzung.

In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts könnte es bereits so weit sein, hofft Oceanergy. Ein Schiff sei im Jahr für die Erzeugung von 6000 Tonnen grünen Wasserstoffs gut. Damit wäre es zum Beispiel möglich, 30.000 Pkw oder 650 Lkw emissionsfrei zu betreiben. Laut Unternehmensangaben könnte das Kilogramm für zwei bis drei Euro an Küstenterminals abgeliefert werden. Was zumindest deutlich günstiger käme als eine vergleichbare Wasserstoffproduktion durch Offshore–Windkraftanlagen.

Reiners feiert indes seine neue Energiewelt: „Kraftstoffproduktion, dort wo sich niemand gestört fühlt, weit fort und außer Sicht, auf dem offenen Ozean. Ohne Beeinträchtigung von Ökosystemen. Geopolitisch unabhängig, im Niemandsland. Völlig flexibel und mobil.“ Die Kite–Antriebsanlagen fliegen seit 2020 erfolgreich an Land. Was das Meer angeht, existiert hingegen momentan nun einmal bloß die Comutersimulation auf Papier oder dem Bildschirm. Wobei das Abgebildete aber zugegebenerweise sehr cool wirkt.