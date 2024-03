Endlich Schluss mit dem Rundfunkbeitrag?

„Mit unserer Lösung machst Du Schluss mit der GEZ!“ Mit solchen Sätzen wirbt ein Dienstleister im Internet. Wer 55,08 Euro zahle, also genauso viel wie der Rundfunkbeitrag für einen Monat pro Wohnung kostet, könne sich erfolgreich gegen die Abgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wehren. Das bekommen zunehmend Gerichtsvollzieher zu spüren. Was dahintersteckt.

Was ist der Hintergrund?

Der Rundfunkbeitrag spaltet die deutschen Gemüter. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online vom Dezember bezeichnen Dreiviertel der Befragten die Gebühr als zu hoch. Rechtspopulisten nutzen den Unmut, um Stimmung gegen die „Zwangsgebühr“ für „Staatspropaganda“ zu machen. Lange schon beschäftigen säumige Zahler die Behörden und Gerichte, gerade Reichsbürger lehnen den Rundfunkbeitrag ab.

Was soll dagegen helfen?

Das erklären die fast identischen Webseiten beitragsblocker.de und keinrundfunkbeitragmehr.de. Beide betreibt das Unternehmen Redcap B.V. mit Sitz in Amsterdam, als Geschäftsführer ist Markus Bönig angegeben. Anfragen der „Schwäbischen Zeitung“ ließ Bönig unbeantwortet, manches erklärt er aber in einem Interview, das vor vier Monaten auf Youtube eingestellt wurde.

Auf den Webseiten und in dem Interview dient als Hauptargument die Rolle der Gerichtsvollzieher. Diese seien „rechtswidrig tätig“, weil sie nach einer Gesetzesänderung vor mehr als zehn Jahren keine Beamten mehr seien. Als Selbstständige dürften sie keine hoheitlichen Aufgaben ausführen, also auch nicht den Rundfunkbeitrag zwangsvollstrecken. „Mit unserer Argumentation wird es dann gelingen, davon befreit zu werden“, behauptet Bönig im Interview und spricht von einer „glasklaren rechtlichen Position“. Dafür erhielten Kunden Schreiben von „Top-Juristen“.

Stimmt die Argumentation?

Nein, erklärt ein Sprecher von Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU). „Bei Gerichtsvollziehern handelt es sich um Landesbeamte.“ Als „geradezu grotesk rechtsirrig“ bezeichnet Wulf Schindler, Landesvorsitzender des Deutschen Richterbunds, die Argumentation. Von „Top-Juristen“ könne diese keinesfalls stammen. „Sie liegt so gravierend neben der wahren Rechtslage, dass ihre Zurückweisung in der Praxis keine Schwierigkeiten bereitet.“ Anzeigen und Beschwerden würden deshalb meist zügig als unbegründet zurückgewiesen. Problematischer seien etwa fallbezogene Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Gerichtsvollzieher. „Diese erfordern dann oftmals mühsame Auseinandersetzungen mit dem Beschwerdevorbringen“, sagt er.

Wie sehr beschäftigen solche Vorgänge die Behörden?

Anzeigen und Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Gerichtsvollzieher gibt es laut Schindler flächendeckend im Land. Die Argumentation sei stets die gleiche, oft wiederholten sich Textbausteine. Der Rechtsstaat gerate dadurch aber „nicht im Ansatz ins Wanken“. Problematischer seien die psychischen Belastungen für die Gerichtsvollzieher.

„Die Kollegen können einschätzen, dass das nur leere Drohungen sind“, berichtet Manuel Schunger, Südwest-Landeschef des Bunds der Gerichtsvollzieher. „Aber wenn eine Klageschrift vom Zivilgericht auf dem Tisch landet, macht das schon was mit einem.“ Seit wenigen Monaten erreichten seine Kollegen Schreiben mit immer gleichen Textbausteinen. „Ich habe mir zunächst gar nichts dabei gedacht, solche Schuldner haben wir ja schon lange“, sagt er. Für die Gerichtsvollzieher und die Verwaltung bedeute das aber deutlich mehr unnötige Arbeit.

Wie seriös ist das Angebot?

„Ich halte das Ganze für eine Abzocke“, sagt Elisabeth Graml von der Verbraucherzentrale Bayern. „Es ist gerichtlich festgestellt, dass der Rundfunkbeitrag rechtmäßig erhoben wird.“ Sie mahnt zur Vorsicht vor derlei Angeboten. „Die verlangen Geld und man weiß gar nicht so recht, was man für Leistungen kriegt.“ Auch Felicitas Wühler vom Europäischen Verbraucherzentrum in Kehl sagt: „Der Service erscheint unseriös.“ Nutzern werde suggeriert, dass sie sich erfolgreich gegen den Rundfunkbeitrag wehren könnten, dabei richtet sich das Angebot nur gegen eine Vollstreckung. Beschwerden liegen beiden Organisationen noch nicht vor.

Auf der Online-Plattform trustpilot.de bestätigen Betroffene die Kritik der Verbraucherschützer. Fünf Bewertungen gibt es dort aktuell zu beitragsblocker.de - eine mit den bestmöglichen fünf Sternen, gespickt mit Daumen-hoch-Symbolen als Kommentar. Die anderen Nutzer haben je nur einen Stern vergeben. Von „Abzocke“ ist die Rede. „Ich hatte nur Ärger“, schreibt einer, „der Beitragsblocker ist nur eine Gelddruckmaschiene.“ „Funktioniert nicht“, notiert ein anderer. „Es wird trotzdem gepfändet und man wird komplett allein gelassen.“

Für die Betreiber der Webseiten könnte das noch Folgen haben, erklärt Schindler vom Richterbund. Wie um Kunden geworben werde, was ihnen suggeriert werde, sei womöglich „auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten nicht unbedenklich.“ Gerichtsvollzieher Schunger wird noch deutlicher. „Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht Betrug ist, vielleicht sogar gewerbsmäßig“, sagt er. „Unser Verband beobachtet die Entwicklung genau und behält sich auch vor, strafrechtliche Schritte einzuleiten.“

Welche Rolle spielt der Firmensitz in den Niederlanden?

„Deutsche Verbraucher verlieren ihren Verbraucherschutz nicht, nur weil eine Firma in den Niederlanden sitzt“, sagt Wühler vom Europäischen Verbraucherzentrum. „Ganz praktisch führt das aber zu einem gewissen Mehraufwand, wenn ein Verbraucher in Deutschland Klage einreicht gegen ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden.“ Genau das scheint Bönig zu bezwecken. Im besagten Interview führt er aus, dass er während der Coronazeit gelernt habe, „wie übergriffig so manche Technikdienstleister, Journalisten und andere Angreifer sind“. Wie etliche Medien berichteten, hatte Bönig unter anderem „Schwerhörigenausweise“ zu 14,99 Euro verkauft, die von der Maskenpflicht befreien sollten, hatte Bescheinigungen über Schnelltests und „Impfunfähigkeits-Bescheinigungen“ für 17,49 Euro vertrieben. Mit Firmensitz im Ausland koste es viel mehr Mühe, „um sowas anzugreifen oder zu stoppen“, wie Böning sagt.