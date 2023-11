Wetter

Ende der Herbstferien wird nass und stürmisch

Stuttgart

Eine herbstlich gefärbtes Ahornblatt liegt auf einem nassen Weg. (Foto: Armin Weigel/dpa )

Das Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg wird nass und besonders windig. Bis Sonntag soll es gebietsweise starke Sturmböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Donnerstag ankündigte.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 14:36 Von: Deutsche Presse-Agentur