EnBW schraubt Prognose für das Gesamtjahr nach oben

Die Geschäfte der Energie Baden-Württemberg (EnBW) laufen besser als erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) in Höhe von 5,9 bis 6,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Vorher waren es 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro. Der drittgrößte deutsche Versorger verwies unter anderem auf gute Entwicklungen im Bereich nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur. Insbesondere bei der thermischen Stromerzeugung ‐ also etwa aus Kohle und Gas ‐ habe sich das Ergebnis positiv entwickelt.

Von Januar bis September erzielte die EnBW nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes Ebitda in Höhe von 4,9 Milliarden Euro. Der Konzernüberschuss beträgt demnach 2,5 Milliarden Euro. Die Zahlen für das dritte Quartal will das Unternehmen am 13. November veröffentlichen. EnBW ist seit 2011 größtenteils im Besitz der öffentlichen Hand. Der Konzern versorgt rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden.