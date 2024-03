EM im eigenen Land: Stuttgart ist bereit für ein neues Sommermärchen

„Zeit, dass sich was dreht“ - der WM-Song der Musik-Ikone Herbert Grönemeyer dürfte wohl bei so ziemlich jedem deutschen Fußball-Fan schöne Erinnerungen auslösen: Das Sommermärchen 2006 im eigenen Land, eine Bevölkerung, die weltweit für ihre Gastfreundschaft gefeiert wird und eine Nationalmannschaft, die begeisternden Fußball spielt.

Doch seit einigen Jahren, eigentlich seit dem Triumph des DFB-Teams in Brasilien 2014, steht es nicht mehr gut um die deutsche Elf. Peinliche Niederlagen und das frühe Ausscheiden bei Welt- und Europameisterschaften dominieren die Schlagzeilen.

Es wäre also höchste Zeit, dass sich tatsächlich wieder etwas zum Positiven dreht. Da passt es doch, dass nicht nur Grönemeyers Hit vom deutschen Rapper Soho Bani vor wenigen Wochen musikalisch neu interpretiert wurde. In rund 90 Tagen beginnt auch die Europameisterschaft im eigenen Land - am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München.

Philipp Lahm spricht von Aufbruchstimmung

Neun weitere Städte werden die Spiele austragen, darunter auch Stuttgart. Und die baden-württembergische Landeshauptstadt ist bereit für ein neues Fußballfest in diesem Sommer, wie die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Stuttgarter Rathaus erklärten. „Der Fußball kann dazu beitragen, eine Aufbruchsstimmung in Deutschland und in ganz Europa zu verbreiten“, sagte Philipp Lahm.

Der einstige DFB-Kapitän fungiert derzeit als Turnierdirektor für die heimische Europameisterschaft. Er merke die Begeisterung und Vorfreude in den Austragungsstädten, so Lahm. „Stuttgart wird sich dabei sicher toll präsentieren.“

Philipp Lahm ist der Turnierdirektor für die EM. Foto: Arne Dedert/dpa (Foto: Arne Dedert/dpa )

Fünf der insgesamt 51 EM-Spiele werden in der schwäbischen Metropole ausgetragen, darunter der Auftritt des deutschen Teams am 19. Juni gegen Ungarn - ein absolutes Highlight-Spiel am Neckar. Zudem kommen noch drei weitere Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung dazu. Am 5. Juli wird darüber hinaus mit einem Viertelfinale ein K.o.-Spiel in Stuttgart angepfiffen.

Party auch außerhalb der Arena

Auch für die Fans, die kein Stadion-Ticket bekommen, ist in Stuttgart während der EM einiges geboten. Vier sogenannte Fanzonen wird es vom 14. Juni an einen Monat lang geben. Herzstück ist die Fanzone am Stuttgarter Schlossplatz mit großem Public Viewing - 30.000 Fans sollen hier vor zwei riesigen Leinwänden mitfiebern können.

Die weiteren Fan-Zonen am Schillerplatz, auf dem Marktplatz und auf dem Karlsplatz bieten kulinarische, kulturelle und sportliche Angebote. Der Eintritt ist auf allen Plätzen frei. „Ziel ist es, unsere Stadt mit einem Fußballfest zu beleben“, erklärte Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit und Sport.

Das Motto `Die ganze Stadt ein Stadion` sei Programm, so Moll. „Wir sind eine Sportstadt, und die Begeisterung für den Fußball in unserer Region ist enorm.“ Stuttgart hoffe auf viele Gäste, vor allem aus dem Ausland. „Die Fans aus dem Ausland sind hier willkommen und ich bin zuversichtlich, dass wir auch viele internationale Gäste haben werden“, so der Bürgermeister.

Die Veranstaltungsgesellschaft „in.Stuttgart“ rechnete bislang mit bis zu 200.000 Menschen an jedem der fünf Spieltage. Das sind ziemlich viele Menschen, aber als erfahrende Messestadt sei Stuttgart Menschenmengen gewohnt, meinte Clemens Maier. „Das ist für uns nichts Neues. Wir sind ständig mit den Sicherheitsbehörden im Austausch, aber können sicher gut mit der Masse umgehen“, so Maier.

MHP-Arena wechselt für die EM den Namen

Das erste Gruppenspiel in Stuttgart startet dann am 16. Juni mit der Partie zwischen Slowenien und Dänemark. Das Stadion - die „MHP Arena“ in Bad Cannstatt - ist im Übrigen eigentlich die Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Während der Europameisterschaft wird sie allerdings „Stuttgart Arena“ heißen.

Auch drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft ist das Stadion immer noch nicht vollständig umgebaut, es kam zu Verzögerungen. Zum Spiel zwischen dem VfB und Eintracht Frankfurt Mitte April soll die Arena dann wirklich final fertig sein. Bei den letzten Heimspielen des VfB werden dann die Abläufe einstudiert, um die knapp über 50.000 Fans bei den Stuttgarter EM-Spielen ordentlich zu versorgen.

Doch der vorläufige Höhepunkt in Stuttgart wird sicherlich das Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am 19. Juni sein. Sportlich hinkt das DFB-Team von Trainer Julian Nagelsmann allerdings seit Wochen den eigenen Ansprüchen hinterher, bei der letzten Länderspielpause hagelte es zwei deftige Niederlagen gegen die Türkei und Österreich.

Da kommt bei vielen deutschen Fußballfans nur bedingt Vorfreude auf die bevorstehende Heim-EM auf. Nicht einmal der qua Amt zum Optimismus verpflichtete EM-Organisator Philipp Lahm kann leugnen, dass die deutsche Mannschaft in den vergangenen drei Turnieren schlecht abgeschnitten hat.

Lahm hofft Euphorie im Land

Bei der WM 2006 im eigenen Land habe er als Spieler erlebt, was für eine Euphorie der Fußball entfachen kann, sagt er. Auch die deutsche Nationalelf könne dazu beitragen, dass die EM für die Menschen in Deutschland wieder ein „Sommermärchen“ werde. „Die Mannschaft spielt für ihre Bevölkerung. Nur wenige Spieler haben das Privileg, für ihre Nation zu spielen“, so Lahm.

Der Stadt hilft es, dass der VfB erfolgreich spielt. Die Fußballstimmung in Stuttgart ist sehr groß. Cacau

„Das müssen die Spieler aufsaugen, damit sich die Menschen wieder mit der Mannschaft identifizieren können.“ Die DFB-Elf könne viel zur Zusammengehörigkeit im Land beitragen, so der Ex-Spieler. Und so fordert er, „Bundestrainer Nagelsmann jetzt einfach zu vertrauen und ihn nach der EM zu beurteilen.“

Viele Fußballfans aus Stuttgart und dem restlichen Südwesten dürften sich sicher freuen, dass laut Medienberichten auch vier Stuttgarter Spieler von Nagelsmann für die kommenden Testspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande nominiert werden sollen.

Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav laufen demnach erstmals im DFB-Trikot auf, Chris Führich war schon bei den letzten Länderspielen im November Teil der Nationalmannschaft. „Es freut einen, dass Stuttgarter dabei sind“, sagt der ehemalige VfB-Stürmer Cacau. „Aber sie haben es alle auch verdient.“

Für Cacau ist die VfB-Saison eine „Wiederauferstehung“

Als früherer Nationalspieler ist Cacau zum Botschafter der Stadt Stuttgart für die EM ernannt worden. Die Stuttgarter spielen seit vielen Jahren mal wieder eine richtig gute Saison mit begeisterndem Fußball und belegen aktuell den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga. „Der Stadt hilft es, dass der VfB erfolgreich spielt. Die Fußballstimmung in Stuttgart ist sehr groß“, betont Cacau.

Cacau feiert die aktuellen Leistungen des VfB als Wiederauferstehung. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Dass der VfB nach vielen Jahren wieder oben mitspiele, sei wie eine Wiederauferstehung gewesen. „Das hoffe ich auch für die Nationalmannschaft. Denn es ist ein riesiges Turnier vor den eigenen Fans.“

Vielleicht können die vier Stuttgarter ja dazu beitragen, dass das DFB-Team bei der EM im eigenen Land besser abschneidet, als die derzeitige sportliche Situation es befürchten lässt. Denn aus Sicht der deutschen Fans wäre es höchste Zeit, - um bei Grönemayer zu bleiben - dass sich was dreht.

Stuttgart als Austragungsstadt wirkt jedenfalls mehr als bereit für ein großes Fußballfest in diesem Sommer. Wie groß es dann tatsächlich wird, liegt aber auch zu einem großen Teil an der Leistung des deutschen Teams.