Elversberg gewinnt Test vor Zweitliga–Start

Die SV Elversberg präsentiert sich eine Woche vor der Premiere in der 2. Fußball–Bundesliga in ordentlicher Form. Das Team von Trainer Horst Steffen gewann am Samstag in Eppstein ein Testspiel gegen Drittligist Waldhof Mannheim mit 2:0 (1:0). Jannik Rochelt erzielte bereits in der zweiten Minute das Führungstor für die Saarländer, die im Mai den erstmaligen Aufstieg in die Zweitklassigkeit vollbrachten. Zum Endstand traf Paul Stock (89.). Am kommenden Samstag (13.00 Uhr) wartet zum Start in die neue Saison ein Gastspiel bei Hannover 96.