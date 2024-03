Eltern finden Jungen bewusstlos in Gartenteich

Ein kleiner Junge ist in Tuttlingen in einen Gartenteich gefallen und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Seine Eltern hatten den Einjährigen bewusstlos im Teich entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch befand er sich außer Lebensgefahr. Das Kind war demnach am Dienstagabend unbemerkt von seinen Eltern in den Garten gelaufen und in den Teich gefallen. Als sie nach ihm suchten und im Teich fanden, alarmierten sie Rettungskräfte und führten eine Reanimation durch.