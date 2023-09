Landkreis Neu–Ulm

Elfjähriger stiehlt Auto vom Hof eines Bekannten

Vöhringen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Elfjähriger hat ein Auto vom Hof eines Bekannten gestohlen. Eine Polizeistreife sei am Donnerstag zu einem Wagen gerufen worden, der eine Fahrbahn in Vöhringen (Landkreis Neu–Ulm) blockierte, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 14:05 Von: Deutsche Presse-Agentur