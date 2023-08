Colmar

Elf Tote nach Brand in Ferienunterkunft im Elsass

Colmar

Ein Fahrzeug der französischen feuerwehr steht vor einem Brandhaus. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Bei dem Brand in einer Ferienunterkunft in Wintzenheim im Elsass sind elf Menschen gestorben. Sie seien in den Trümmern gefunden worden, sagte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser, am Mittwoch.

