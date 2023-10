Es gibt Polizeimeldungen und es gibt Polizeimeldungen. Beide sind derselben Art, doch unterscheiden Sie sich in einem kleinen Detail.

Erscheint ein Delikt besonders amüsant – und das ist hier sicherlich der Fall – dann greift auch der schreibende Beamte ab und an in die Ironiekiste und ringt seiner Leserschaft das ein oder andere Schmunzeln ab.

So geschehen bei der folgenden Meldung, die am Donnerstag mit der süffisanten Frage als Überschrift erschienen ist: Wer hat die Eiswaffeltüte?

So soll die entwendete Eiswaffeltüte aussehen. Wer etwas zum Verbleib beitragen kann, sollte sich bei der Polizei in Bühlertann melden. (Foto: Polizeipräsidium Aalen )

Anlass der Meldung ist ein durchaus ernstgemeinter Hintergrund. Unbekannte haben in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) eine 1,35 Meter große Eiswaffel-Werbefigur gestohlen. Sie hat immerhin einen beträchtlichen Wert von 400 Euro und befand sich an der dortigen Landstraße an der Ortseinfahrt, wie die Polizei mitteilte.

Da das Fehlen am Donnerstag aufgefallen ist, schließen die Beamten messerscharf, dass der Diebstahl zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen geschehen sein muss. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.