Eishockey-Trainer Walker verlängert in Schwenningen bis 2026

Der DEL-Club Schwenninger Wild Wings plant auch in den kommenden beiden Spielzeiten mit Eishockey-Trainer Steve Walker. Der Kanadier habe seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis Mitte 2026 verlängert, teilte der Tabellensechste am Mittwoch mit. Walker war im vergangenen Sommer vom deutschen Meister EHC Red Bull München nach Schwenningen gekommen. In München war er vier Jahre lang Assistent des damaligen Chefcoachs Don Jackson gewesen.

„Die Zusammenarbeit mit Steve Walker war von Anfang an unglaublich gut, weil ziel- und lösungsorientiert“, sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner. „Wir haben insgesamt eine gute Basis schaffen können und eine klare Vorstellung davon, wie wir das Team weiterentwickeln wollen.“