Egal ob Haselnuss, Stracciatella, Vanille oder einer der vielen anderen leckeren Sorten: An der Theke einer Eisdiele hat man oft die Qual der Wahl - und die Menschen hinter einem das Nachsehen. Ein Eisverkäufer aus dem Schwarzwald hat dem Ganzen nun mit einer besonderen Eiskreation ein für alle Mal ein Ende gesetzt.

„Fast jeder, ob Groß oder Klein, sagt erst mal ähm, wenn er in die Eisdiele kommt“, berichtet Alessandro Cimino den Badischen Neuen Nachrichten. Der 44-Jährige ist Betreiber der Eisdiele Rimini in Gaggenau.

Eis ist Mischung aus Pistazie und weißer Schokolade

Ein unentschlossener Schüler brachte ihn dann auf eine Idee. Er kreierte ein Milcheis aus weißer Schokolade, vermischt mit Pistazien–Crunch. Der Name der Kreation, na logisch: Ähm. Etwas gewöhnungsbedürftig sehe das schon aus, gibt Cimino zu.

Es sei aber auch so lecker, dass „Ähm“ in seiner Eisdiele hinter Vanille das derzeit am meisten verkaufte Eis sei. „Schmeckt Kindern und Erwachsenen“, sagt er.

Zur Beliebtheit der neuen Eissorte trug aber auch bei, dass Cimino die "Kinder-Eissorte des Jahres 2023" auch als Facebook-Beitrag bewarb. Nur kurze Zeit später ging dieser viral.

Cimino verkaufte schon "Antivirus"-Eis

Wer denkt, Cimino sei mit seinem "Ähm"-Eis lediglich ein One-Hit-Wonder geglückt, irrt. Tatsächlich hat der Eisverkäufer schon so einige Erfahrung mit fantasievollen Kreationen.

Nicht nur unterstützte er seinen Bruder Giuseppe vor zwei Jahren bei dessen Teilnahme an der Eis–Weltmeisterschaft in Bologna. Zu Corona–Zeiten schuf er auch das „Antivirus“-Eis aus Ingwer–Orange. Nun kam ihm „Ähm“ in den Sinn.

Was als Gag gedacht war, soll nun dauerhaft im Angebot bleiben: „Ähm“ nehmen wir nicht mehr aus dem Sortiment.“