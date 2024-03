Eintracht und Hoffenheim im direkten Bundesliga-Duell

Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim wollen in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Teilnahme am europäischen Wettbewerb machen. Die beiden Tabellennachbarn treffen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aufeinander. Zuletzt hatten die Kraichgauer zwei Bundesliga-Spiele hintereinander gewonnen. Die TSG könnte mit einem weiteren Erfolg bis auf einen Punkt an den hessischen Tabellensechsten herankommen. Frankfurt will bei dem Heimspiel zwei Tage nach dem 125. Geburtstag des Clubs mit mehreren Aktionen das eigene Jubiläum zelebrieren.