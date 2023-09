Einkaufszentrum geräumt — wegen eines verkohlten Kuchens

Wegen eines verkohlten Kuchenstücks haben Rettungskräfte ein Einkaufszentrum in Konstanz geräumt. Mitarbeiter eines Textilgeschäfts hätten Rauchgeruch bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin seien am Montag mehrere hundert Menschen vorsorglich aus dem Einkaufszentrum in Sicherheit gebracht worden. Feuerwehrleute fanden schließlich in einem Mikrowellengerät in einem der Ladengeschäfte ein zuvor erhitztes — und letztlich verkohltes — Kuchenstück, das den Brandgeruch verströmte.