Eine Verletzte nach Kollision zwischen Zug und Transporter

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang ist in Münsingen (Kreis Reutlingen) eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte die 45 Jahre alte Transporter-Fahrerin am Donnerstagabend offenbar einen heranfahrenden Triebwagen übersehen. Der 44 Jahre alte Lokführer hupte zwar noch, konnte aber nicht verhindern, dass der Transporter vom Zug erfasst und rund 50 Meter weit geschoben wurde, ehe beide Fahrzeuge im Gleisbett zum Stehen kamen.

Die Autofahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, konnte diese aber noch am Abend wieder verlassen. Der Lokführer sowie der einzige Fahrgast im Zug blieben laut Polizei unverletzt.

Der Transporter musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr vom Triebwagen getrennt und mit einer Seilwinde vom Gleisbett gezogen werden. Die Höhe des Schadens wurde von der Polizei beim Auto auf etwa 10.000 Euro geschätzt, beim Zug auf 40.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Bahnstrecke fast drei Stunden gesperrt.