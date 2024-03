Eine Tote und eine Verletzte bei Autounfall im Gegenverkehr

Bei einem Unfall im Gegenverkehr zwischen zwei Autos am Montagmorgen ist eine Frau an ihren Verletzungen gestorben. Eine zweite, 53 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 35-Jährige kam demnach aus zunächst unbekannten Gründen mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Auto der 53-Jährigen. Die Feuerwehr barg die 35-Jährige aus ihrem Auto, später erlag sie den Folgen ihrer Verletzungen. Um die beiden Autos abzuschleppen und den Unfall aufzunehmen, sperrte die Polizei die Straße.