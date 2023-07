Ortenaukreis

Einbrüche, Raub, Betrug: Männer seit Mitte Juli in U–Haft

Lahr / Lesedauer: 1 min

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild )

Zwei junge Männer aus Lahr (Ortenaukreis) sitzen seit Mitte Juli in Untersuchungshaft, weil sie an Einbrüchen, Raubdelikten, Betrug und Urkundenfälschung beteiligt gewesen sein sollen. Die Männer im Alter von 21 und 24 Jahren seien Teil einer elfköpfigen kriminellen Gruppe, die Taten in abwechselnder Besetzung begangen habe, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 15:33 Von: Deutsche Presse-Agentur