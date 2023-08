Einbruchalarm in Drogerie: Spinne als „Täter“

Eine Spinne hat einen Polizeieinsatz in einer Drogerie in Bietigheim bei Karlsruhe ausgelöst. Am Sonntagabend ist eine Streife zu dem vermeintlichen Tatort gefahren, nachdem der Einbruchsalarm die Beamten alarmiert hatte, wie die Polizei am Montag berichtete. Statt eines Einbrechers ertappten die Beamten eine Spinne, die den Bewegungsmelder ausgelöst hatte. Der Übeltäter wurde am Sonntagabend unversehrt weggebracht.