Einbrecher werfen Glasscherben in Freibad–Becken: Verletzte

Bisher unbekannte Täter sind in ein Freibad eingebrochen und haben Glasscherben in das Kinderbecken und den Nichtschwimmerbereich geworfen. Dadurch erlitten am Dienstag mehrere Besucher in dem Bad in Freiburg im Breisgau Schnittwunden an den Füßen, wie die Polizei mitteilte. Den möglichen Tatzeitraum gab die Polizei mit der Nacht von Montag auf Dienstag an. Die Becken seien kurzzeitig gesperrt worden, um die Scherben zu entfernen.