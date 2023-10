Rhein-Neckar-Kreis

Einbrecher stehlen mannshohen Tresor

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Unterfranken haben Diebe einen mannshohen Tresor samt Inhalt und einen Geländewagen gestohlen. Das in Schweinfurt gestohlene Auto sei ausgebrannt neben der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in Baden-Württemberg gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Veröffentlicht: 19.10.2023