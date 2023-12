Einbrecher durch Schuhspuren im Schnee überführt

Durch Schuhspuren im Schnee sind mutmaßliche Einbrecher in der Oberpfalz überführt worden. Ein Mann hatte am Sonntag verdächtige Spuren, die rund um mehrere Häuser in Birgland (Landkreis Amberg-Sulzbach) führten, entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Hausbesitzer stellte laut Mitteilung der Polizei vom Montag dann fest, dass womöglich in seinem Schuppen eingebrochen wurde.

Zur gleichen Zeit wurden zwei Männer im Alter von 24 und 39 Jahren im benachbarten Alfeld (Landkreis Nürnberger Land) in Mittelfranken festgenommen. Sie werden den Angaben zufolge verdächtigt, landwirtschaftliche Anwesen ausspioniert und nach Diebesgut gesucht zu haben. Durch einen Abgleich ihrer Schuhe mit den Schneespuren stellten die Beamten schließlich einen Zusammenhang zwischen den Taten fest.