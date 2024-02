Ein Verletzter bei Unfall in Freiburg

Freiburg im Breisgau / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht auf Einsatzfahrt. (Foto: Marcel Kusch/dpa )

Bei einem Verkehrsunfall in Freiburg ist am Freitagmorgen ein Mensch verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach waren ein Motorroller und ein Auto in den Unfall auf der Basler...