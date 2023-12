Ein Toter bei Wohnhausbrand in Trossingen

Landkreis Tuttlingen

Ein Toter bei Wohnhausbrand in Trossingen

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Mann ist bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte es sich bei dem Toten um den 63 Jahre alten Wohnungsinhaber handeln.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 14:44 Von: Deutsche Presse-Agentur