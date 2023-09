Ludwigsburg

Ein Schwerverletzter nach Motorradunfall: Auch Kind verletzt

Ludwigsburg / Lesedauer: 1 min

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Ludwigsburg verletzt worden. Darunter war auch ein Kind, das am Samstag mit auf dem Motorrad saß, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 17.09.2023, 10:20 Von: Deutsche Presse-Agentur