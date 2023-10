Es ist immer wieder dieser eine Satz: Ich möchte euch nicht zur Last fallen. Karin Berhalter kennt ihn, er fällt immer häufiger, wenn Menschen in ihrer letzten Lebensphase über den Tod sprechen. „Das hat sich verändert“, sagt die Dekanatsreferentin aus dem Katholischen Dekanat Allgäu-Oberschwaben, die viele Jahre Erfahrung als Trauerbegleiterin hat. „Früher war es ja fast ein Wettbewerb an Allerheiligen, wer das Grab der Angehörigen am schönsten schmückt.“

Inzwischen empfinden offenbar immer mehr Menschen die Grabpflege als Bürde, und einen professionellen Gärtner als zu teuer oder unnötig. Die Menschen, die vor ihrem Tod stehen, spüren das und wollen ihre Angehörigen nicht damit belasten.

Der Sarg verliert an Zuspruch

Nur noch zwölf Prozent der Deutschen wünschen sich, in einem klassischen Sarg beerdigt zu werden. Das ergab im vergangenen Jahr eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des Vereins Aeternitas, der sich als Verbraucherinitiative für Bestattungskultur beschreibt. Der Sarg verliert damit stark an Zuspruch: 2004 wollten in ihm noch 39 Prozent der Bundesbürger ihre letzte Ruhe finden. Inzwischen ist der Sarg zurückgefallen hinter die Urne (14 Prozent) und eine „pflegefreie Beisetzungsform auf einem Friedhof“ (18 Prozent) ‐ das können etwa Bestattungswiesen sein oder oberirdische Urnenwände, so genannte Kolumbarien. Am begehrtesten aber ist die Bestattung im Wald. 25 Prozent der Menschen wünschen sie für sich.

Weil der nächstgelegene Friedwald so nachgefragt ist, dass man da keinen Familienbaum mehr bekommt Carola Wacker-Meister

„Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht unbedingt besprochen ist in den Familien“, erzählt Dekanatsreferentin Berhalter von ihren Erfahrungen. Die Wangenerin berichtet von einem Gespräch, das sie einmal mit einer betagten Frau und deren Tochter geführt hat. „Ich möchte in der Urne bestattet werden, dann hast du kein Geschäft“, habe die Mutter gesagt. Worauf die Tochter erwidert habe: „Aber Mama, ich will mich gern kümmern.“

Flächen aufgelöster Gräber bleiben leer

Allein im Dekanat Allgäu-Oberschwaben ist die katholische Kirche für mindestens 60 Friedhöfe zuständig, in vielen Ortschaften umgeben sie die Dorfkirche. Für größere Friedhöfe sind meist die Kommunen zuständig. Sie alle bekommen den Wandel zu spüren. Wird ein Grab nach 20 oder 30 Jahren aufgelöst, können die Flächen nicht neu belegt werden. Die Nachfrage hat nachgelassen. „Da bleibt oft eine hässliche Steinwüste mit Unkraut zurück“, bedauert Berhalter. „Das wirkt trostlos.“

Wie es auch anders geht, darüber macht sich Günter Czasny Gedanken. Czasny arbeitet als stellvertretender Geschäftsführer der Kunstgießerei Strassacker. Das Unternehmen in Süßen (Landkreis Göppingen), 50 Kilometeröstlich von Stuttgart im Filstal gelegen, fertigt Figuren aus Bronze. Es stellt die „Bambis“ für den gleichnamigen Filmpreis her und hat die mit 33 Metern größte Pferdeskulptur der Welt geschaffen, die an einer Rennbahn in Florida steht. 70 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen aber auf dem Friedhof, mit Kunsthandwerk vom Schriftzug bis zur Engelsfigur. Wenn immer weniger Menschen eine Bestattung auf dem Friedhof wählen, kann dies langfristig die Existenz der Gießerei mit ihren 330 Mitarbeitern gefährden. „Der Friedhof hat scheinbar ein Problem“, sagt Czasny. „Er wird nicht mehr angenommen.“

Experimentierfeld im Filstal

Statt Menschen mit teurem Marketing davon zu überzeugen, an Althergebrachtem festzuhalten, hat die Kunstgießerei einen anderen Weg gewählt. In Zusammenarbeit mit Friedhofsgärtnern, Bestattern und Steinmetzen, aber auch mit Psychologen, Theologen und Landschaftsarchitekten, versuchen Czasny und seine Kollegen zu verstehen, wie sich die Trauerkultur ändert. Sie wollen wissen, was die Menschen von einem Friedhof erwarten und wie die verschiedenen Branchen ihre Geschäftsmodelle anpassen können. Entstanden ist so die Initiative „Raum für Trauer“, deren Sprecher Czasny ist.

Günter Czasny, Sprecher der Initiative "Raum für Trauer" auf dem Campus Vivorum Experimentierfeld für den Friedhof der Zukunft auf dem Gelände der Kunstgießerei Strassacker in Süßen. (Foto: Ulrich Mendelin )

Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, die auch Trägerin des Museums für Sepulkralkultur in Kassel ist, ist in Süßen eine Art Experimentierfeld entstanden. Es zeigt, wie der Friedhof der Zukunft aussehen könnte. Campus Vivorum heißt das Projekt, Feld der Lebenden. Es ist ein Perspektivwechsel: Nicht allein die Verstorbenen stehen im Mittelpunkt. Mindestens genauso sehr geht es um die Bedürfnisse jener, die einen geliebten Menschen verloren haben, und um ihre Trauer.

Bürgermeister und Kirchengruppen kommen zu Besuch

Im Sommer wurde der Campus eröffnet, seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Vertreter von Kirchen oder Kommunen nach Süßen kommen: Gerade hat die Sächsische Evangelische Landeskirche eine Delegation geschickt, davor war eine Gruppe Bürgermeister da. Auch die Wangener Trauerbegleiterin Berhalter war mit weiteren Vertretern des Dekanats Allgäu-Oberschwaben zu Gast auf dem Campus Vivorum und lobt das Engagement der Initiative. Die Besucher kommen, weil sie wissen wollen, was Günter Czasny meint, wenn er von einem „erfolgreichen Friedhof“ spricht.

Ausgangspunkt ist eine Beobachtung, von der viele Friedhofsverwalter berichten. Zwar entscheiden sich immer mehr Menschen für sogenannte pflegefreie Grabformen, im Bestattungswald, aber auch auf Friedhöfen. In ihrer Trauer bringen Hinterbliebene dann aber doch eine Kerze, eine Engelsfigur, einen handgeschriebenen Brief zum Grab. Was sie mitgebracht haben, wollen sie ablegen, und zwar nicht irgendwo, sondern genau dort, wo der Verstorbene beigesetzt wurde. „Warum sagen Menschen, sie wollen keine Grabpflege, bringen dann aber trotzdem Blumen?“, fragt Czasny.

Und antwortet selbst: „Das sind Trauerhandlungen, das hat nichts mit Grabpflege zu tun.“ Menschen suchen die Verbindung, eine Art Kommunikation mit dem Verstorbenen, und diese Verbindung, das zeigen psychologische Untersuchungen, spüren viele Menschen am stärksten am Ort der Beisetzung. Bei tödlichen Unfällen kann es auch der Unfallort sein, das kann man beobachten, wenn Kreuze am Straßenrand stehen. Oft liegen dort Blumen, manchmal sitzt ein Teddy daneben.

Im Wald darf nichts abgelegt werden

An Kolumbarien oder an Wiesengräbern verbietet die Friedhofssatzung in der Regel das Ablegen von Gegenständen ‐ es erschwert die Pflege der öffentlichen Flächen. Im Bestattungswald ist das Verbot sogar Teil der Philosophie: „Der Wald soll Wald bleiben“, sagt Carola Wacker-Meister, Sprecherin der Friedwald GmbH mit Sitz im südhessischen Griesheim, die bundesweit 87 Bestattungswälder verwaltet. Ein weiterer wird Anfang November bei Göppingen eröffnet. „Weil der nächstgelegene Friedwald so nachgefragt ist, dass man da keinen Familienbaum mehr bekommt“, wie Wacker-Meister sagt.

Das Problem, das viele Menschen am Grab eine Blume ablegen oder einen Engel aufstellen möchten, kennt die Friedwald-Sprecherin. Andererseits: „Ein Wald, in dem Sachen abgelegt werden, ist kein schöner Anblick.“ Die Leute würden ja den Wald wählen, weil sie eine naturnahe Bestattung wünschen. „Wir empfehlen: Nimm etwas mit aus dem Wald nach Hause.“ Zum Beispiel einen Zweig. „Und wenn die Blätter welken, dann ist es vielleicht wieder Zeit zurückzukommen.“

Ein Ort für die Trauer

Günter Czasny hat nichts gegen Bestattungswälder. Er hat auch nichts dagegen, wenn Menschen die Asche ihrer Liebsten in die Schweiz verfrachten und dort einen Diamanten daraus pressen lassen ‐ was nach deutschem Recht nicht erlaubt ist. „Alles, was trauernden Menschen in ihrer Trauer hilft, ist gut und richtig“, sagt Czasny. „Aber den Menschen, die für ihre Trauer einen Ort brauchen, denen möchten wir helfen.“ Solche Menschen bekämen nachträglich vielleicht ein Problem, wenn ein geliebter Verstorbener bestimmt hat, die Asche möge im Meer verstreut werden oder in einem Bergbach.

Welche Grabform ist die richtige? Für Angehörige, die sich nicht sofort entscheiden möchten oder können, könnte es vorübergehende Aufbewahrungsstätten geben. Diese Wand auf dem Campus Vivorum dient als Beispiel. (Foto: Ulrich Mendelin )

Auf dem Süßener Experimentier-Friedhof zeigt Czasny, wie er und seine Mitstreiter die Erkenntnisse ihrer Trauerforschung gestalterisch umgesetzt haben. Auf dem Campus Vivorum wurden Felder angelegt, die öffentlich gepflegt werden können ‐ die aber jeweils einen kleinen Raum bieten, der den Angehörigen vorbehalten ist. Mal ist es eine tellergroße Fläche, auf der eine Blume abgelegt oder eine Kerze angezündet werden kann. Mal ist es ein hohler Würfel, so groß wie ein Sitzhocker. Das Credo, sagt Czasny, sei jeweils: „Alles kann, nichts muss.“ Die Angehörigen sind zur Pflege nicht verpflichtet. Aber sie haben eine Stelle, zu der sie kommen können. An der sie, psychologisch gesprochen, ihre Trauerhandlung vollziehen können.

Auf dem Friedhof ins Gespräch kommen

Es gibt weitere Ideen. Wenn Menschen überfordert sind, gleich nach dem Tod eines Angehörigen die geeignete Form der Beisetzung zu bestimmen: Warum dann nicht eine Wand mit Nischen zur Verfügung stellen, in der Urnen einige Wochen stehen dürfen? Wenn es verschiedene Phasen der Trauer gibt, auch solche, in denen Hinterbliebene langsam wieder Kontakt zu anderen Menschen suchen: Warum dann nicht Tische und Bänke aufstellen, an denen sie miteinander ins Gespräch kommen können? „Vielleicht sogar mal ein Bier zusammen trinken“, sagt Czasny. „Warum nicht?“

Er hat auf dem Campus Vivo-rum einen Garten anlegen lassen, in dem Trauernde die Nähe zur Natur fühlen können. Ein Stück weiter steht ein Tisch, in dessen Oberfläche eine Sandfläche gefasst ist, daneben hängt an einer Wand eine Schiefertafel. Menschen können im Sand oder an der Tafel eine Botschaft hinterlassen, ihre Trauer zum Ausdruck bringen. All das sind Anregungen für Friedhofsverwalter. Ideen, um einen Ort zu schaffen, der, wie Czasny sagt, „den Menschen dienlich ist“. Und zwar den Lebenden.

Informationen unter www.raum-fuer-trauer.de