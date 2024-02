Fußball

Eichner schließt Kaderumbruch beim Karlsruher SC nicht aus

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Der Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC steht vor Spielbeginn auf dem Platz. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Gegen Fortuna Düsseldorf will der Karlsruher SC wieder in die Spur zurückfinden. Im Hintergrund laufen die Planungen für die Zukunft. Veränderungen seien möglich, so KSC-Coach Eichner.