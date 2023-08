Kabul–Evakuierung

Ehrenkreuz für Tapferkeit: Pistorius zeichnet Soldaten aus

Calw/Berlin

Marines und deutsche Militärmitglieder beobachten ein Tor am Hamid Karzai International Airport. (Foto: Cpl. Davis Harris/U.S. Marine Corps via AP/dpa/Archivbild )

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat zwei Kommandosoldaten für ihren Einsatz bei der Evakuierungsoperation in Kabul vor zwei Jahren mit dem Ehrenkreuz für Tapferkeit ausgezeichnet. Beide Männer — ein Hauptmann und ein Stabsfeldwebel — hätten unter Einsatz ihres eigenen Lebens zahlreiche deutsche Staatsbürger und weitere Schutzbefohlene gerettet, sagte der SPD–Politiker am Mittwoch nach Angaben der Bundeswehr bei seinem nicht-öffentlichen Antrittsbesuch beim Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 14:07 Von: Deutsche Presse-Agentur