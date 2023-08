Etwa 500.000 Euro Sachschaden hat der Brand einer ehemaligen Jugendherberge verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch in dem leerstehenden Gebäude in Villingen–Schwenningen (Schwarzwald–Baar–Kreis) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Das Feuer habe im Dachstuhl begonnen und sich dann im Gebäude ausgebreitet.