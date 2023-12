Ehefrau soll Mann erstochen haben: Urteil erwartet

Sie soll ihren Mann erstochen und die Tat anschließend als Suizid gemeldet haben: Gegen eine 54-Jährige wird am Montag (14.00 Uhr) ein Urteil vor dem Landgericht Rottweil erwartet. Ihr wirft die Staatsanwaltschaft Totschlag vor. Die Angeklagte befindet sich seit Anfang März in Untersuchungshaft.

Der Frau wird vorgeworfen, im Februar bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Schramberg (Kreis Rottweil) ihren Mann getötet zu haben. Tatwaffe soll laut Staatsanwaltschaft ein 15 Zentimeter langes Küchenmesser gewesen sein. Anschließend habe sie einer Bekannten Sprachnachrichten geschickt. In diesen habe sie von einem angeblichen Suizid des Mannes erzählt. „Er hat sich drei Mal mit dem Messer gestochen“, übersetzte eine Dolmetscherin aus einer Nachricht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zur Tatzeit betrunken war. Rund 3,7 Promille hatte ein Alkoholtest kurz nach Mitternacht nach der Tat ergeben.