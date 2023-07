Ehefrau beim Ausparken tödlich verletzt

Beim Ausparken hat ein 82–Jähriger seine gleichaltrige Ehefrau angefahren, die wenig später in einem Krankenhaus starb. Der Vorfall passierte am Samstag in Schramberg (Landkreis Rottweil). Wie die Polizei am Montag mitteilte, parkte der Mann mit dem Auto aus seiner Ausfahrt aus und wollte seine Frau einsteigen lassen. Laut Polizei fuhr der 82–Jährige mit dem Wagen seine Ehefrau an und verletzte sie schwer. Er rief die Rettungskräfte, die seine Frau in eine Klinik brachten, wo die 82–Jährige starb.