Durchwachsenes Wetter: Schauer und Wind, dann öfter Sonne

Wind, Regen und selten Sonne: Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich zum Wechsel in die neue Woche von seiner durchwachsenen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für Sonntag ungemütliche Temperaturen mit Regen und in höheren Lagen auch Schnee, nachts mit teilweise glatten Straßen. Doch dann wird es freundlicher, mit mehr Sonnenstrahlen.

Am Montag soll es anfangs Schauer geben, im Tagesverlauf aber trocken bleiben. Die Sonne setzt sich den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge dann immer weiter durch. Die Temperaturen reichen von 8 Grad im Bergland bis 14 Grad in Südbaden. Auch soll es windig werden mit zum Teil starken Böen im Bergland.

Am Dienstag erwartet der DWD mal mehr, mal weniger dichte Wolkenfelder - dazwischen Sonne. Das Thermometer klettert auf Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad. Am Mittwoch wird es Richtung Bayern den Angaben zufolge zunächst noch freundlich, dann breiten sich auch hier Wolken und Regen aus, die dann gegen Abend jedoch wieder abklingen. Die Höchstwerte reichen von 8 bis 14 Grad.