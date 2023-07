Landkreis Ansbach

Duo schlägt mit Verkehrsschild auf Lieferdienst–Inhaber ein

Dinkelsbühl / Lesedauer: 1 min

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Nachdem er nach Ende der Öffnungszeit kein Essen mehr herausgeben wollte, haben zwei Männer mit einem Verkehrsschild auf den Inhaber eines Pizza–Lieferdienstes in Mittelfranken eingeschlagen. Die 22 und 28 Jahre alten Männer hätten mit dem Schild zudem die Türscheibe des Betriebs in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) eingeschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 14:08 Von: Deutsche Presse-Agentur