Dulger als UBW–Präsident wiedergewählt

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Rainer Dulger. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Rainer Dulger ist als Präsident der Unternehmer Baden–Württemberg (UBW) in seinem Amt bestätigt worden. Das teilte der Verband am Mittwoch in Stuttgart mit.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 09:50 Von: Deutsche Presse-Agentur