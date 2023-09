Bauwirtschaft

Düsterer Ausblick für Bauwirtschaft im Südwesten

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Eine Baustelle für Wohnungsbau bei Scharnhausen. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Die Bauwirtschaft im Südwesten hat einen verhaltenen Ausblick auf die Geschäfte in diesem Jahr gegeben. „Wir haben in den letzten Monaten schwierige Zeiten erlebt und die werden vermutlich noch etwas dramatischer werden“, sagte der Präsident der Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden–Württemberg, Bernhard Sänger, am Dienstag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 12:30 Von: Deutsche Presse-Agentur