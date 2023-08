Duell mit Klopp? Freiburgs Streich würde „nicht nein sagen“

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg würde ein mögliches Europapokal–Duell mit dem englischen Topclub FC Liverpool und dessen deutschem Starcoach Jürgen Klopp durchaus reizen. „Wenn es Liverpool sein sollte, sagen wir nicht nein“, sagte der 58–Jährige einen Tag vor der Auslosung der Europa–League–Gruppenphase in Monaco am Freitag. „Mit den Jungs mal in einem Pflichtspiel an der Anfield Road zu spielen, wäre toll.“

Er reise aber genauso gerne nach Schottland, erklärte Streich. Oder nach Moldau. Am liebsten „irgendwo hin, wo wir noch nicht waren“, sagte der Trainer des badischen Fußball–Bundesligisten. Ein erneutes Aufeinandertreffen mit Olympiakos Piräus müsse demnach nicht unbedingt sein. Dem griechischen Rekordmeister standen die Freiburger schon in der vergangenen Europa–League–Saison gegenüber.