Produktrückruf

Drogeriemarktkette dm ruft Intim–Waschbalsam zurück

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Die im Text genannte Ware wurde zurückgerufen. (Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration )

Wegen möglicher Keimbelastung hat die Drogeriekette dm ein Waschbalsam für den Intimbereich zurückgerufen. Betroffen ist der Artikel „Jessa Intimpflege Waschbalsam mit 10 Prozent Pflegeöl“ in der 100–Milliliter–Tube, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 15:13 Von: Deutsche Presse-Agentur