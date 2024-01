Kriminalität

Drogenfund bei 42-Jährigem - Untersuchungshaft

Kirchdorf a.d. Iller

Drogen, Schreckschusswaffen, Pyrotechnik sowie Bargeld liegen auf einem Tisch. (Foto: PP Schwaben Süd/West/dpa )

Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm haben in der Wohnung eines 42-Jährigen verschiedene Drogen, Schreckschusswaffen, Pyrotechnik sowie Bargeld sichergestellt. Der Tatverdächtige sei am Mittwoch einer Richterin vorgeführt worden, die Untersuchungshaft angeordnet habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.