Dreijährige auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Keltern

Ein dreijähriges Mädchen ist auf einem Supermarkt-Parkplatz im Enzkreis angefahren und schwer verletzt worden. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch auf einem Parkplatz in Keltern das vor ihr Auto laufende Kind, wie die Polizei am Freitag mitteilte.