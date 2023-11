Friedrichshafen

Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Friedrichshafen (Bodenseekreis) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, prallten die beiden 58 und 23 Jahre alten Fahrer mit ihren Wagen am Samstagvormittag an einer mit Ampeln geregelten Kreuzung gegeneinander.

Veröffentlicht: 18.11.2023, 17:46 Von: Deutsche Presse-Agentur