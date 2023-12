Drei Verletzte nach Streit in einem Bordell in Neu-Ulm

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Bordell in Neu-Ulm ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Drei Männer seien bei dem Streit verletzt worden, einer davon lebensgefährlich, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Grund für den Streit am Mittwoch waren demnach die Dienstleistungen einer Angestellten im Bordell.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, haben zunächst unbekannte Täter die drei Männer angegriffen. Warum genau sie sich stritten und wie es zu dem Angriff kam, soll nun ermittelt werden. Ein 36-Jähriger und ein 31-Jähriger wurden mittelschwer verletzt. Die Kopfverletzungen eines weiteren 36-Jährigen wurden als lebensbedrohlich eingestuft.