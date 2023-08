Drei Verletzte nach Schlägerei in Freibad

Bei einer Schlägerei in einem Freibad in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) sind drei Menschen verletzt worden. Zuvor wollte nach Polizeiangaben ein 42–Jähriger eine Rutsche benutzen, die von einer zehnköpfigen Gruppe blockiert worden war. Der Mann sprach demnach die Gruppe an, bat darum, rutschen zu dürfen. Sie ließen ihn passieren. Doch unten angekommen sei er bereits von mehreren Menschen der Gruppe erwartet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Als er aus dem Becken gestiegen war, umringten ihn drei Männer im Alter von 20, 24 und 29 Jahren. Während einer von ihnen den 42–Jährigen festhielt, trat ein anderer demnach auf ihn ein.

Daraus entwickelte sich den Angaben nach eine Schlägerei mit mehreren Menschen, wobei sich drei leicht verletzten, darunter der 42–Jährige. Der genaue Hergang des Vorfalls am Mittwoch wurde noch ermittelt.