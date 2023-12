Drei Verletzte bei Unfall auf der A5 nahe Heidelberg

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 5 nahe Heidelberg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Ein Transporterfahrer war am Dienstag kurz vor der Abfahrt Walldorf/Wiesloch auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Das Auto wurde auf einen weiteren Wagen geschoben. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe war vorübergehend gesperrt. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.