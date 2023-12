Drei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ludwigsburg sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 73-Jähriger war auf der Bundesstraße 10 mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten und gegen das entgegenkommende Auto eines 55-Jährigen geprallt. Eine dahinter fahrende 44-Jährige habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei ebenfalls in das Auto des 55-Jährigen gekracht, teilte die Polizei mit. Der 73-Jährige sei nach dem Unfall am späten Montagnachmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 55-Jährige sowie seine 23 Jahre alte Beifahrerin seien leicht verletzt worden.