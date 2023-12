Drei Verletzte bei Brand in Studentenwohnheim in Mannheim

Bei einem Brand im Keller eines Studentenwohnheims in Mannheim sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Rauchvergiftungen in Kliniken gebracht, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte. Rund 30 Menschen mussten demnach insgesamt aus dem betroffenen Gebäudeteil geholt werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Mehrere Menschen hatten per Notruf den Brand am Nachmittag gemeldet.

Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Die Stromversorgung der Wohnungen konnte allerdings nur teilweise wiederhergestellt werden, wie es hieß. Ein Teil der Betroffenen sei anderweitig untergebracht worden.