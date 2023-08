Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf Bundesstraße

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und zwei Autos auf der B34 bei Stahringen (Landkreis Konstanz) sind drei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Kleinbus am Samstagvormittag auf der Bundesstraße einen Wagen gerammt und auf ein zweites Auto aufgeschoben, das gerade nach links abbiegen wollte, wie ein Polizeisprecher sagte.

In dem Auto, das von dem Kleinbus angefahren wurde, saßen zwei Menschen, von denen einer den Angaben zufolge schwer und der andere leicht verletzt wurde. Einer der neun Mitfahrer in dem Bus wurde leicht verletzt. Die Insassen in dem anderen Auto blieben unverletzt. Die Verletzten wurden per Hubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße wurde zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr örtlich durch die Polizei abgeleitet.