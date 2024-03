Drei Verbände fordern Stärkung der Grundschulen

Es ist ein ungewöhnliches Bündnis, das sich für eine Stärkung der Grundschulen im Land stark macht: An der Seite des Grundschulverbands kämpfen der Berufschullehrerverband und der Verein für Gemeinschaftsschule für diesen Bereich. Ihre Sorge: Alles drehe sich um G9, dabei gebe es im Südwest-Bildungssystem wichtigere Baustellen. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) teilt nach eigenem Bekunden diese Anliegen - einen Gesprächswunsch der drei Verbände erfüllt sie zunächst nicht.

Appell an die Kultusministerin

Im Januar hatten sich die Vorsitzenden der drei Verbände mit einem Appell an die Spitzen der regierenden Grünen im Land gewandt. In einem Brief an Schopper, an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und an Fraktionschef Andreas Schwarz hatten sie gefordert, den Fokus nicht nur auf die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium zu legen, sondern vor allem die Grundschulen in den Blick zu nehmen.

Immerhin: Stellvertretend für Fraktionchef Schwarz hat nun dessen Vize Thomas Poreski mit den Verbandsvertretern ausgetauscht - was er als bildungspolitischer Sprecher ohnehin regelmäßig tut. „Wir finden es ein bisschen schade, dass das Kultusministerium nicht auch die Chance nutzt, ganz direkt mit uns im Austausch zu sein“, sagt Matthias Wagner-Uhl vom Verein für Gemeinschaftsschule. Thomas Speck vom Berufsschullehrerverband zeigt sich enttäuscht. „Wir hätten uns erhofft, mit den im Brief angesprochenen Vertretern ins Gespräch zu kommen.“ Ein Sprecher Schoppers hält auf Anfrage dagegen, dass das Ministerium und Schopper selbst „immer im regelmäßigen Austausch mit den Verbänden“ sei.

Grüner nennt Fokus auf G9 "gefährlich"

Frühestens zum Schuljahr 2025/26 soll Baden-Württemberg von G8 zu G9 wechseln, hatte Kultus-Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) jüngst erklärt. Poreski teilt die Bedenken der Verbände, dass aktuell zu viel Gewicht auf diesem Thema liege, wie er sagt. „Das ist durchaus gefährlich, denn wir sind als Land darauf angewiesen, dass die integrativen Schulen genauso leistungsfähig sind“, also Schularten jenseits des Gymnasiums. Er verweist auf die Bildungsallianz, in der sich alle Fraktionen außer der AfD mit Ministerpräsident und

Kultusministerin über Reformen am Südwest-Schulsystem ringen. Ein erstes Treffen gab es schon, nach Ostern soll das zweite folgen. Ziel dabei ist es, die Qualität im Bildungssystem so zu steigern, dass Südwest-Schüler in Vergleichsstudien endlich wieder bessere Leistungen erzielen. Bildungsungerechtigkeiten, wie sie im Südwesten besonders ausgeprägt sind, sollen abgemildert werden. Die Schulstruktur soll ganzheitlich so erneuert werden, dass sie auch Landtagswahlen überdauert. „Es ist unsicher, wie weit wir da kommen“, räumt Poreski ein.

Erste Ideen zur Stärkung der Grundschulen

Ihre Pläne zur Stärkung der Jüngsten hat Ministerin Schopper zwar bereits grob umrissen. So sollen über das Startchancen-Programms des Bundes in den kommenden zehn Jahren 1,34 Milliarden Euro in den Südwesten fließen, das Land muss die Summe mit eigenen Mitteln verdoppeln. Das Geld soll gerade auch Grundschulen mit benachteiligter Schülerschaft zugutekommen.

Auch ihre Vorstellung eines Sprachförderkonzepts noch vor Schulbeginn hat Schopper vor allem in Interviews skizziert. „Wir wurden davon überrascht“, sagt Edgar Bohn vom Grundschulverband. Schopper habe inzwischen erläutert, dass Kinder mit viereinhalb Jahren untersucht werden und bei Bedarf eine verpflichtende Sprachförderung erhalten sollen - durch Lehrkräfte an Kitas. Wer ein halbes Jahr vor Schuleintritt noch immer Defizite aufweise, soll in eine Juniorklasse eingeschult werden. „Was das ist, wie das ausgestaltet wird, ist uns unklar“, sagt Bohn. Und: „Woher sollen denn die Sprachförderkräfte kommen, wie soll das organisatorisch laufen?“ Aktuell sind gerade an Grundschulen Lehrkräfte rar. Wann Schopper ihr Konzept im Detail der Öffentlichkeit vorstellen will, bleibt zunächst offen. „Wir befinden uns gegenwärtig im regierungsinternen Abstimmungsprozess“, erklärt ihr Sprecher.

Verbände fordern breite Debatte und Enquete-Kommission

Was die Verbände fordern, ist eine grundlegende Debatte über „Schule 2030“. Diese hatte sich eigentlich auch Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag 2021 verordnet. Denn die drei Verbandsvertreter befürchten, dass die Wechselwirkungen mit anderen Schularten bei einer Rückkehr zu G9 unbeachtet blieben. Dies nicht zu vernachlässigen hatte auch ein Bürgerforum angemahnt, das sich mit G9 beschäftigt hatte. Gewinnbringend sei zudem eine Enquete-Kommission zur Bildungszukunft im Landtag, sagt Speck. Eine solche zur Stärkung der beruflichen Schulen von 2010 wirke bis heute positiv, sagt er.