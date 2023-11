Drei Millionen Euro Schaden nach Firmenbrand

Nach dem Brand eines Firmengebäudes in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) geht die Polizei von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Ersten Schätzungen zufolge liege die Summe bei drei Millionen Euro, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Ursache war weiter unklar. Zuvor hatte der SWR berichtet. Das Feuer hatte am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzte gab es nicht. Das Feuer war in einem Produktionsraum ausgebrochen und hat ein Drittel des Firmengebäudes zerstört.