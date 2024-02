Drei Menschen nach Brand von Elektroheizofen im Krankenhaus

Drei Menschen sind nach dem Brand eines Elektroheizofens in einer Wohnung in Scheer (Kreis Sigmaringen) ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zunächst konnte die Bewohnerin das Feuer noch selbstständig löschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Frau am Mittag aber mit zwei Bekannten den Wohnbereich reinigen wollte, verschlechterte sich der Gesundheitszustand aller drei durch das Einatmen des Rußes.

Der Rettungsdienst brachte die Menschen in ein Krankenhaus. Die Ursache des Feuers am Sonntag war nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl ein technischer Defekt. Es entstand ein geringer Sachschaden.